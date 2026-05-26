Эмин Агаларов прокомментировал планы по созданию собственного футбольного клуба

Бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов прокомментировал возможность создания собственной футбольной команды, которая в будущем может выступать в Премьер-лиге.

Отвечая на вопрос о планах по развитию спортивного направления, он отметил, что такая идея действительно существует, однако пока находится на уровне концепции.

«Есть у нас такая мечта - создать футбольную команду Sea Breeze. Пока я ничего конкретного озвучивать не могу, но однажды, думаю, мы обязательно выйдем с такой инициативой. Если нам разрешат и поддержат, то мы с удовольствием это сделаем», - заявил он.

Отметим, что на побережье Каспийского моря появится новый спортивно-развлекательный комплекс Sea Breeze Arena. Центральным элементом проекта станет современный футбольный стадион, соответствующий международным стандартам FIFA и UEFA. Первоначальная вместимость арены составит 5000 зрителей с возможностью дальнейшего расширения до 8000 мест. Внутри стадиона также разместятся 9 премиальных VIP Skybox-лож для партнёров, спонсоров и почётных гостей.