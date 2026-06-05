Рэкет под видом журналистики: в Баку задержано несколько лиц

В социальных сетях распространилась информация о задержании нескольких лиц, обвиняемых в «рэкете под виду журналистской деятельности».

Как сообщает Musavat.com, в публикациях утверждается, что на основании многочисленных жалоб были приняты меры в отношении Пярвин Абышовой, Ифады Джафарзаде и Севиль Мовсумовой. Отмечается, что они были задержаны Управлением полиции Насиминского района по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей 182.2.4 Уголовного кодекса (вымогательство путем шантажа, совершенное неоднократно).

Согласно утверждениям, в отношении указанных лиц было вынесено решение о принудительном приводе, и в ближайшее время они предстанут перед судом.

На данный момент официальные структуры не выступили с заявлениями по этому поводу. Ожидается позиция правоохранительных органов касательно достоверности данных утверждений.