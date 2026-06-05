 Появились видеокадры атаки дронов на суда в Азове, жертвами которой стали азербайджанские моряки - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Появились видеокадры атаки дронов на суда в Азове, жертвами которой стали азербайджанские моряки - ОБНОВЛЕНО

First News Media13:06 - Сегодня
Появились видеокадры атаки дронов на суда в Азове, жертвами которой стали азербайджанские моряки - ОБНОВЛЕНО

В сети появились видеокадры атаки беспилотников на грузовые теплоходы в Азовском море, в результате чего погибли 5 азербайджанских моряков.

Удар по грузовым теплоходам «Натра» и «Циркон», следовавшим из Турции в Ростов-на-Дону, был нанесен в ночь на 5 июня в Таганрогском заливе Азова.

Как стало известно 1news.az из информированных источников, азербайджанские моряки проходили службу исключительно на добровольной основе.

11:25

Погибшие в результате атаки беспилотников на грузовые теплоходы «Натра» и «Циркон», следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону и подвергшиеся удару в ночь на 5 июня в Таганрогском заливе Азовского моря, азербайджанские моряки проходили службу исключительно на добровольной основе.

Как стало известно 1news.az, их участие не было связано с какими-либо государственными программами или направлениями.

В регионах, где преобладают война и конфликтные ситуации, никто не может гарантировать безопасность наших граждан.

В связи с этим был озвучен призыв к соотечественникам, работающим за рубежом в различных сферах. Было подчёркнуто, что гражданам Азербайджана следует воздерживаться от добровольного участия в конфликтах, и рекомендовано держаться подальше от подобных опасных процессов и горячих точек.

11:10

В ночь на 5 июня 2026 года в Таганрогском заливе Азовского моря беспилотники атаковали два грузовых судна — теплоходы «Натра» и «Циркон», следовавшие в балласте из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна.

В результате атак погибли пять человек.

Об этом сообщает day.az со ссылкой на данные Морского спасательно-координационного центра Тамань, поступившие в 03:04 по московскому времени.

«На т/х "Натра" зафиксированы четыре попадания БПЛА, два члена экипажа погибли, пожар потушен силами экипажа, судно остаётся на плаву и нуждается в буксировке. На т/х "Циркон" также зафиксированы четыре попадания в район надстройки, три члена экипажа погибли, экипаж покинул судно на спасательных шлюпках, судно догорает», — следует из оперативного доклада.

Теплоход «Натра» (флаг Белиз) нёс на борту 12 человек, теплоход «Циркон» (флаг Палау) — 14. Все они являлись гражданами Азербайджана, нанятыми на суда в частном порядке как наёмные моряки. Оба судна ходят под иностранными флагами и не имеют отношения к азербайджанскому государству. Атаки произошли с разницей чуть более часа: «Натра» была поражена в 00:45, «Циркон» — в 01:55.

Выживших подобрали три судна, проходившие в районе трагедии. К утру все спасённые моряки были доставлены в порт Ейска. Для буксировки повреждённой «Натры», оставшейся на плаву, выдвинулись два буксира.

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