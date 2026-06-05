Москва соболезнует в связи с гибелью азербайджанских моряков при атаке дронов в Азове

Замглавы МИД России Михаил Галузин выразил соболезнования родным и близким азербайджанских моряков, погибших в результате удара дрона.

«Искренние соболезнования родным и близким азербайджанских моряков. Гибель людей – это всегда трагедия, это всегда горе их родных и близких, к сожалению», – сказал Галузин изданию Sputnik.

«Мы хорошо знаем, кто с помощью дронов – и воздушных, и морских – атакует мирные гражданские суда в акваториях Чёрного моря и даже Средиземного моря», – заявил он, обвинив в этом украинскую сторону.

Как ранее сообщил МИД Азербайджана, этой ночью на два иностранных грузовых судна, в составе экипажа которых находились 25 граждан Азербайджана, были осуществлены атаки беспилотных летательных аппаратов: «По полученной от российской стороны информации, в результате атаки погибли 5 азербайджанских граждан, еще 3 получили ранения. Пострадавшие были помещены в больницу города Ейск».

Отмечается, что указанные суда не принадлежат Азербайджанскому государству.

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