В Азербайджане растет число разводов среди пар, проживших в браке более 20 лет

В 2025 году в Азербайджане среди пар, чей брак длился 20 и более лет, был зарегистрирован 2681 случай расторжения брака.

Как передает 1news.az, об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственном комитете статистики.

Статистические данные показывают, что на протяжении последних трех лет наибольшая доля разводов последовательно приходилась на браки, продлившиеся от 10 до 19 лет.

В 2025 году общее число разводов в стране составило 20 675. Из них 7354 случая зафиксировано в браках продолжительностью 10-19 лет, 5795 - в браках со стажем до 5 лет, и 4845 - в союзах, продлившихся от 5 до 9 лет.

В 2024 году общее количество разводов составляло 21 384. За этот период было зарегистрировано 7768 разводов среди пар, проживших вместе от 10 до 19 лет, 5715 - до 5 лет, 5347 - от 5 до 9 лет, а на долю семейных союзов со стажем 20 и более лет пришлось 2554 расторжения брака.

Согласно существующей статистике, в 2023 году в стране было зарегистрировано 21 688 разводов. Из них 7735 случаев пришлось на браки, длившиеся от 10 до 19 лет. В том же году было официально оформлено 5814 разводов в браках со стажем до 5 лет, 5805 - от 5 до 9 лет, и 2334 - среди супругов, проживших в браке 20 и более лет.