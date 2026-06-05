DARA ответила Филиппу Киркорову на заявления о его роли в победе Болгарии на «Евровидении-2026»

После победы Болгарии на «Евровидении-2026» вокруг имени народного артиста РФ Филиппа Киркорова развернулась активная дискуссия за пределами самого конкурса.

Поводом стало его заявление о том, что его команда участвовала в подготовке победительницы DARA и конкурсной песни «Bangaranga». Эти слова вызвали неоднозначную реакцию в соцсетях и СМИ: часть аудитории усомнилась в его роли и сочла заявления попыткой приписать себе чужой успех. Позднее артист подробно прокомментировал ситуацию, заявив о своей причастности к созданию песни и постановке номера, принесшего Болгарии первую победу на «Евровидении».

На фоне этих заявлений свою позицию озвучила и сама победительница «Евровидения-2026» DARA, отреагировав на слова Филиппа Киркорова о его участии в подготовке конкурсного номера и песни.

Болгарская певица опровергла слухи о причастности Ф. Киркорова к ее триумфу на международном песенном конкурсе «Евровидение-2026», подчеркнув в комментарии к Instagram-посту народного артиста, что не позволит слухам жить своей жизнью, и отметив следующее:

«Bangaranga» была написана в 2023 году в ходе сонграйтинг-кэмпа в Софии в 2023 году. Спасибо за моральную поддержку, но успех этого проекта — результат невероятной работы, таланта и самоотдачи Virginia Records, Кристиан Тарчи, Анны Юдит Стокке Вик, Димитриса Контопулоса, Илиаса Кокотоса, Софийского сонграйтинг-кэмпа, телеканала БНТ, Фредерика Бенке Ридмана и Кейше фон Арнольд».

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