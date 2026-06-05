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Общество

ООН прогнозирует масштабное падение уровня воды Каспия в ближайшие 50 лет

Фаига Мамедова13:50 - Сегодня
ООН прогнозирует масштабное падение уровня воды Каспия в ближайшие 50 лет

Каспийское море стремительно отступает от береговой линии. По прогнозам ученых, в ближайшие 50 лет уровень воды продолжит снижаться, что может затронуть жизнь миллионов людей в пяти прибрежных странах и нанести серьезный ущерб уникальной экосистеме региона.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Служба новостей ООН.

Одной из центральных тем климатической повестки в регионе остается стремительное обмеление Каспийского моря — крупнейшего в мире замкнутого водоема. Его отступление отчетливо видно на спутниковых снимках: километры обнажившихся песчаных отмелей отрезают морские порты и рыбацкие деревни от воды, уходящей все дальше от береговой линии.

Научные прогнозы неутешительны: существуют веские доказательства того, что уровень воды продолжит существенно снижаться в ближайшие 50 лет, что напрямую затронет жизни и благополучие миллионов людей в пяти прибрежных странах. Главный катализатор этого процесса — глобальное потепление, которое приводит к интенсивному испарению воды.

Помимо тяжелых экономических последствий для человека, под удар поставлена уникальная экосистема. Каспийское море является домом для нескольких исчезающих видов, включая 90 процентов оставшейся на планете популяции осетровых. Из-за падения уровня моря рыба уже сейчас с трудом находит доступ к дельтам рек, куда ей необходимо подниматься вверх по течению для нереста.

В 2003 году все пять прибрежных государств подписали Рамочную конвенцию по защите морской среды Каспийского моря (Тегеранскую конвенцию), которая служит основой для экологической защиты и устойчивого развития региона.

В своем официальном послании по случаю Всемирного дня окружающей среды, отмечаемого 5 июня, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что планета посылает человечеству все более тревожные сигналы.

«Последние одиннадцать лет были самыми жаркими за всю историю метеорологических наблюдений. Нанесенный этим ущерб выходит далеко за рамки простого повышения температуры — от загрязненного воздуха до деградации земель, разрушения экосистем и исчезновения биоразнообразия. Это наносит вред здоровью людей, разрушает дома и усугубляет голод», — заявил глава ООН.

Гутерриш предупредил, что мир стремительно движется к временному превышению порога потепления в 1,5 градуса. Поскольку каждая десятая доля градуса приносит новые разрушения — особенно для самых уязвимых слоев населения, — ключевая задача мирового сообщества — минимизировать это превышение и быстро вернуть показатели в норму.

Единственным устойчивым путем к энергобезопасности генеральный секретарь назвал резкое сокращение выбросов, ускорение справедливого перехода от ископаемого топлива к возобновляемой энергии, а также быстрое сокращение выбросов метана. Он также напомнил развитым странам о необходимости выполнять свои финансовые обязательства перед развивающимися государствами для спасения жизней и укрепления экономик.

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