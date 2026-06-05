Баку взял на контроль ситуацию с гибелью азербайджанцев после атаки дронов в Азове

МИД Азербайджана осуществляет координационные работы с соответствующими структурами страны и иностранных государств в связи с гибелью азербайджанских граждан в результате атаки беспилотников на суда в Азовском море.

Об этом заявил глава пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде.

В ночь на 5 июня на два иностранных грузовых судна, в составе экипажа которых в общей сложности находились 25 граждан Азербайджана, были осуществлены атаки беспилотных летательных аппаратов: «Хотели бы отметить, что указанные суда не принадлежат Азербайджанскому государству. По полученной от российской стороны информации, в результате атаки погибли 5 азербайджанских граждан, еще 3 получили ранения. Пострадавшие были помещены в больницу города Ейск».

«В настоящее время Министерством иностранных дел по данному вопросу осуществляются координационные работы с соответствующими государственными органами, дипломатическими представительствами нашей страны, а также с уполномоченными органами соответствующих стран. Несколько сотрудников нашего посольства в России выехали на место происшествия. Вопросы состояния наших граждан, их возвращения в страну и оказания необходимой консульской помощи находятся в центре внимания», — подчеркнул Айхан Гаджизаде.

МИД Азербайджана выражает глубокие соболезнования семьям и близким погибших, желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

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