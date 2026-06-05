Министр: Мы стремимся вынести проблему снижения уровня Каспия на международную повестку

«Азербайджан является страной с богатым биоразнообразием».

Как сообщает АПА, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Рашад Исмаилов на международном мероприятии, посвящённом Всемирному дню окружающей среды (WED), которое проходит в Баку.

По словам министра, за последнее время в стране удалось расширить площадь особо охраняемых природных территорий более чем на 10%.

«Сегодня мы торжественно отмечаем Всемирный день окружающей среды. Одной из основных проблем является снижение уровня Каспийского моря — жемчужины нашего региона. Мы продолжаем работу по вынесению этого вопроса на глобальную повестку дня», — отметил министр.