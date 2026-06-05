Песков: власти Армении искусственно ставят страну перед выбором между ЕС и ЕАЭС

Руководство Армении искусственно старается поставить страну перед выбором — Европа или ЕАЭС.

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в интервью «Известиям» на полях ПМЭФ.

«Мы знаем, что сейчас нынешнее руководство, я бы сказал, искусственно пытается поставить страну на перепутье, собирается организовать для страны выбор — идти в сторону Европы или в сторону ЕАЭС», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что армянские «власти будут своё продавливать». «Но все-таки будем надеяться, что и простые граждане Армении, тем более они пойдут на выборы. Это их выбор», — сказал он.

При этом Песков напомнил, что России также хорошо известна позиция Армении по ОДКБ. «Армения уже не участвует фактически де-факто в работе ОДКБ достаточно длительное время», — сказал он.