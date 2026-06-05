Россия рассчитывает, что встреча формата «3+3» пройдет в Баку или Ереване.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Мы рассчитываем, что следующая встреча министров пройдет либо в Баку, либо в Ереване. Как мы понимаем, переговоры на этот счет продолжаются между нашими азербайджанскими и армянскими коллегами», — сказал он в ходе сессии «Платформа «3+3»: общие вызовы и стратегическое партнерство».

«Хотел бы особо приветствовать участие в нашей дискуссии представителя экспертных кругов Грузии. Для нас, как и, уверен, для всех участников платформы, Грузия остается важным партнером, без которого перспективы «3+3» вряд ли будут полноценными. Надеюсь, со временем и официальный Тбилиси подключится к нашей работе», — добавил Галузин.

Источник: ТАСС