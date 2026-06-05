Какая будет погода в Азербайджане завтра?

6 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 16-19° тепла, днем – 25-30° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью – 60-65%, днем – 45-55%.

В районах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков, однако днем, начиная с горных и предгорных районов, местами прогнозируются кратковременные дожди. В отдельных местах возможны грозы, град, локально осадки могут принять интенсивный характер. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-18° тепла, днем – 26-31° тепла, в горах ночью – 5-10° тепла, днем – 13-18° тепла, местами до 21-26° тепла.