Новый опрос: Партия Пашиняна продолжает сохранять лидирующие позиции

Новый социологический опрос, проведённый в Армении, показывает, что правящая партия «Гражданский договор» продолжает сохранять лидирующие позиции.

Согласно исследованию, проведённому 1–3 июня методом телефонных опросов (CATI), среди граждан, заявивших о готовности участвовать в выборах, партия «Гражданский договор» получает 29,6%, а её главный соперник — блок «Сильная Армения» — 26,4%.

В опросе приняли участие 2050 граждан, а погрешность составила ±2,2%. Прогнозируемая явка оценивается в 55%, тогда как 45% опрошенных отказались отвечать.

Согласно опросу, распределение политических сил среди определившихся избирателей выглядит следующим образом:

«Гражданский договор» (ГД) – 29,6%

Блок «Сильная Армения» – 26,4%

Другие партии (всего) – 17,5%

Блок «Армения» – 14,8%

Партия «Процветающая Армения» – 6,1%

Партия «Крылья единства» – 5,6%

Источник: news.am