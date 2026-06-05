В Азербайджане предложили повысить порог лишения прав для профессиональных водителей до 40–50 баллов
В Азербайджане необходимо пересмотреть систему штрафных баллов для водителей, чья профессия напрямую связана с управлением транспортом.
С таким предложением выступил депутат Милли Меджлиса Нагиф Гамзаев в ходе обращения к председателю, коллегам и представителям СМИ.
По его словам, водители междугородних и внутригородских маршрутов проводят за рулём в 5–8 раз больше времени, чем обычные автомобилисты. Для большинства таксистов в стране это основной и зачастую единственный источник дохода семьи.
«Согласно статистике занятости, большая часть активных таксистов в Азербайджане — единственные кормильцы в семье. В таких условиях лишение водительских прав перестаёт быть личной проблемой и становится тяжёлой экономической нагрузкой для всех членов семьи», — заявил Нагиф Гамзаев.
Проблема 20 баллов
Главной проблемой депутат назвал действующий лимит в 20 штрафных баллов. Из-за длительных часов за рулём профессиональные водители быстро набирают максимум даже за мелкие технические нарушения.
«Во время лишения прав водители не могут зарабатывать и выполнять семейные обязательства. Работодатели вынуждены увольнять сотрудников. Даже краткосрочная потеря прав приводит к длительной безработице, кредитным долгам и семейным кризисам», — отметил парламентарий.
Он подчеркнул, что для обычного водителя потеря прав означает переход на общественный транспорт. Для таксиста, водителя автобуса или дальнобойщика — это потеря профессии и дохода.
Предложенные меры
Для решения проблемы Нагиф Гамзаев предложил:
1. Повысить порог лишения водительских прав для лиц, чья основная профессия — водитель, с 20 до 40–50 баллов.
2. Применять списание баллов только за грубые нарушения ПДД.
3. В случае лёгких нарушений при первичном выявлении ограничиваться административным штрафом без начисления баллов.
Требования по инфраструктуре
Депутат также заявил, что правила дорожного движения могут быть справедливыми только при наличии чёткой и стандартизированной разметки. В связи с этим он обратился с конкретными требованиями:
— Улучшить качество дорожной разметки в Гяндже и других городах и районах за пределами столицы. По его оценке, в этой сфере есть «очень серьёзные недостатки».
— Провести инвентаризацию повреждённых, стёртых и плохо видимых дорожных знаков и усилить контроль за их своевременным обновлением.
— Временно приостановить применение штрафов с камер на участках дорог с незавершённой инфраструктурой.
— Создать простой и доступный механизм подачи жалоб, чтобы водители могли сообщать о проблемах с разметкой и знаками.
«В условиях отсутствия видимой разметки применение ПДД не может считаться справедливым», — заключил Нагиф Гамзаев.
Инициатива направлена на поддержку профессиональных водителей и снижение социальной напряжённости, связанной с лишением права управления транспортным средством.