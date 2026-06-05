«Мы все в шоке»: Родители устроившего стрельбу в лицее Idrak школьника впервые прервали молчание

Отложено первое подготовительное заседание суда по уголовному делу ученика 10-го класса, обвиняемого в покушении на убийство учителя в лицее Idrak.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, причиной переноса стало отсутствие на процессе защитника обвиняемого подростка.

Несмотря на отсутствие адвоката, родители школьника явились в суд. Мать ученика, З. Ширинова, была признана законным представителем. Председательствующий судья разъяснил подростку и его законному представителю все их права и обязанности. В связи с неявкой адвоката заседание было перенесено на 17 июня.

После судебного процесса родители обвиняемого подростка впервые ответили на вопросы сотрудника Qafqazinfo. По словам отца школьника, Самира Ширинова, им и в голову не могло прийти, что их сын совершит подобное:

«Мы никогда не ожидали от него такого поступка. У меня трое детей, двое из них получают высшее образование. Сын тоже хорошо учился, получал образование на английском языке. Разговоры о том, что между ним и учителем были предвзятые отношения, что он затаил на нее обиду и прочее — неправда. Все произошло внезапно. Мы все в шоке. Сейчас все зависит от результатов судебного следствия».

Самир Ширинов также подтвердил, что давал показания в рамках расследования уголовного дела: «Да, меня допрашивали в прокуратуре. В настоящее время продолжается расследование условий хранения оружия, использованного при происшествии, и других обстоятельств. Посмотрим, как все сложится».

Мать подростка З. Ширинова, как и ее супруг, отметила, что сын всегда был спокойным, воспитанным и умным ребенком. Говоря о сыне, женщина не смогла сдержать слез, лишь добавив, что семья переживает глубокое потрясение из-за случившегося.

Напомним, что инцидент произошел в феврале этого года в бакинском лицее «Идрак». Ученик 10-го класса А. Ш. пришел в школу с принадлежащим отцу охотничьим ружьем и выстрелил в 29-летнюю учительницу математики Шахлу Камилову. Жизнь тяжелораненой учительницы удалось спасти, впоследствии она простила своего ученика.

В настоящее время школьник обвиняется по статье 120.2.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений).

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