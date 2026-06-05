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Ильхам Алиев: В Азербайджане реализуются масштабные инициативы в области защиты окружающей среды

First News Media13:20 - Сегодня
Ильхам Алиев: В Азербайджане реализуются масштабные инициативы в области защиты окружающей среды

В XXI веке охрана окружающей среды входит в число общих обязанностей всего международного сообщества. Усугубляющиеся с каждым годом тяжёлые последствия климатических изменений, стремительное истощение природных ресурсов, включая водные, утрата биоразнообразия, деградация земель, загрязнение и аномальная жара — все это взаимосвязанные процессы, требующие принятия незамедлительных мер.

Об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю Всемирного дня окружающей среды.

«Проведение столь масштабных торжеств глобального уровня впервые в нашем регионе — знаменательное событие для Азербайджана. Это является ярким признанием все более активной роли нашей страны в повышении экологической осведомленности на международном уровне и ее весомого вклада в коллективные усилия по защите планеты», — говорится в обращении главы государства.

«Экологические вызовы, с которыми сталкивается наша планета, оказывают разрушительное воздействие не только на экосистемы, но и на устойчивое развитие, здравоохранение, условия жизни и процветание государств. Благополучие будущих поколений напрямую зависит от того, насколько эффективно мы противостоим этим вызовам сегодня.

В Азербайджане мы подходим к этой ответственности со всей серьезностью и реализуем масштабные инициативы в области защиты окружающей среды. Мы являемся свидетелями того, как по всей стране учащаются как наводнения, так и засухи. Дефицит водных ресурсов вызывает серьезную озабоченность не только в Азербайджане, но и во всем регионе. Снижение уровня Каспийского моря, приближающееся к историческому минимуму за последние два столетия, наглядно свидетельствует о всей серьезности данной проблемы.

Обеспечение чистой окружающей среды и «зеленого роста» определены в качестве одного из пяти ключевых национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года. В соответствии с этим приоритетом предпринимаются целенаправленные усилия по расширению зеленых насаждений и лесных массивов, обеспечению рационального использования водных ресурсов и экологически чистых источников энергии, а также созданию современной инфраструктуры по управлению отходами.

В целях сохранения биоразнообразия Азербайджан также расширяет площади особо охраняемых природных территорий. Гирканские леса — уникальный лесной массив, в котором произрастает множество реликтовых, а также региональных и локальных эндемичных видов флоры, — стали первым природным объектом Азербайджана, включенным в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

К сожалению, на протяжении почти тридцати лет наши территории, находившиеся под оккупацией, подвергались экоциду и урбициду. Это привело к грубому нарушению экологического баланса в данных регионах. Кроме того, огромное количество мин, заложенных на бывших оккупированных землях, продолжает наносить серьезный экологический ущерб и по сей день.

Сразу после освобождения своих земель Азербайджан развернул масштабные работы по реконструкции и восстановлению в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах. Воссоздание инфраструктуры на основе концепций «умный город» и «умное село», осуществление проектов зеленой энергетики и внедрение передовых технологий внесут весомый вклад в возрождение местной экосистемы.

В то же время Карабах и Восточный Зангезур, официально объявленные зонами зеленой энергии, обладают мощным потенциалом возобновляемых источников энергии, включая солнечные, ветровые и гидроресурсы. Развитие зеленой энергетики является одним из главных приоритетов государственной политики Азербайджана», — отмечается в нем.

В этом году Всемирный день окружающей среды проходит под глобальным девизом «Вдохновленные природой. Ради климата. Ради нашего будущего» и призван привлечь внимание к насущной необходимости углубления взаимосвязи между мерами по борьбе с климатическими изменениями и защитой природы: «Сегодня климатический кризис не знает границ, что делает укрепление международного сотрудничества жизненно важной необходимостью. В период своего председательства на COP29 Азербайджан предоставил важную платформу для климатической дипломатии и многостороннего диалога, а также укрепил глобальную солидарность, выступив мостом между развивающимися и развитыми странами. Исторические решения, закрепившиеся как «Бакинский прорыв», стали наследием Азербайджана в рамках СОР.

Наше лидерство в области климата успешно продолжается и после COP29: всего две недели назад Азербайджан принял XIII сессию Всемирного форума городов, ставшую самой масштабной за всю историю его проведения. Итогом этого мероприятия стало принятие «Бакинского призыва к действию», в котором подчеркивается необходимость укрепления международного сотрудничества и конкретных шагов для обеспечения экологически устойчивого, доступного и климатически стойкого жилья для всех.

Азербайджан и впредь будет играть активную роль в продвижении глобальной экологической повестки, развивая многостороннее сотрудничество с целью оставить будущим поколениям зеленое и устойчивое наследие».

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