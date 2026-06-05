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«Бавария» готова заплатить 25 млн евро за Сержиньо Деста

First News Media12:47 - Сегодня
«Бавария» готова заплатить 25 млн евро за Сержиньо Деста

Мюнхенская «Бавария» заинтересована в приобретении защитника ПСВ и сборной США Сержиньо Деста.

Как сообщает Eindhovens Dagblad, немецкий клуб готов заплатить за 25-летнего футболиста около 25 миллионов евро.

Дест выступает за ПСВ с июля 2024 года. Его контракт с нидерландским клубом действует до лета 2028 года.

В сезоне-2025/26 защитник провел 38 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал восемь результативных передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 18 миллионов евро.
 

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