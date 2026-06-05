В середине июня Луна максимально приблизится к Земле

15 июня будет наблюдаться Суперноволуние.

Как передает 1news.az, об этом сообщили на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета.

Было отмечено, что это явление характеризуется совпадением фазы новолуния и максимального приближения Луны к Земле — ее нахождением в точке перигея.

15 июня в 03:19 по бакинскому времени Луна пройдет точку перигея, при этом расстояние от нее до Земли составит 357 195 км. Всего через несколько часов, в 06:56, Луна вступит в фазу новолуния. Поскольку разница во времени между прохождением перигея и новолунием составит примерно 3 часа 37 минут, данное явление в астрономии называют Суперноволунием.

Отметим, что одно из самых близких Суперноволуний, зафиксированных до сих пор, произошло 22 января 2023 года. Тогда Луна приблизилась к Земле на расстояние примерно 356 568 км.