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Задержан бывший мэр Еревана

First News Media13:18 - Сегодня
Задержан бывший мэр Еревана

Бывший мэр Еревана и экс-министр транспорта и связи Армении Гагик Бегларян задержан.

Об этом Aysor.am сообщили в Антикоррупционном комитете Республики Армения.

«Подтверждаем, что в рамках уголовного производства, расследуемого Антикоррупционным комитетом РА, задержан бывший министр транспорта и связи Республики Армения Г.Б. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и отмывании денежных средств в особо крупном размере. В суд направлено ходатайство о его аресте», - сообщили в комитете.

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