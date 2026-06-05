Задержан бывший мэр Еревана

Бывший мэр Еревана и экс-министр транспорта и связи Армении Гагик Бегларян задержан.

Об этом Aysor.am сообщили в Антикоррупционном комитете Республики Армения.

«Подтверждаем, что в рамках уголовного производства, расследуемого Антикоррупционным комитетом РА, задержан бывший министр транспорта и связи Республики Армения Г.Б. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и отмывании денежных средств в особо крупном размере. В суд направлено ходатайство о его аресте», - сообщили в комитете.