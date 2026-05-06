Трамп пригрозил Ирану более масштабными бомбардировками, если...

В случае согласия Ирана на выполнение условий договоренности с США операция «Эпическая ярость», как и блокада иранских портов, будет завершена.

Об этом написал президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Если предположить, что Иран согласится выполнить то, о чем договорились — что, пожалуй, является смелым предположением, — то уже ставшая легендарной «Эпическая ярость» подойдет к концу, а высокоэффективная «Блокада» позволит Ормузскому проливу быть открытым для всех, включая Иран. Если они не согласятся, начнутся бомбардировки, и, к сожалению, они будут гораздо более масштабными и интенсивными, чем прежде», — предупредил Трамп.