СМИ: США добиваются от Ирана моратория на обогащение урана на 20 лет

Вашингтон хочет, чтобы Тегеран на 20 лет отказался от обогащения урана.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их словам, США пытаются добиться 20-летнего моратория на обогащение урана в Иране и требуют вывоза всех имеющихся у исламской республики обогащенных ядерных материалов. Американская администрация также настаивает на демонтаже ядерных объектов в Исфахане, Натанзе и Фордо, запрете на подземные работы в рамках ядерной программы и проведении проверок, пишет WSJ.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон и Тегеран обсуждают возможность моратория на обогащение урана в Иране на срок более 10 лет.

Портал Axios 5 мая выступил с утверждением, что Вашингтон и Тегеран близки к подписанию одностраничного меморандума о завершении вооруженного конфликта. По его информации, американская сторона ожидает ответ Ирана на предложения о прекращении конфликта в течение 48 часов. Представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи заявил, что Иран все еще рассматривает предложения США и позднее передаст ответ пакистанской стороне.