 СМИ: США добиваются от Ирана моратория на обогащение урана на 20 лет | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

СМИ: США добиваются от Ирана моратория на обогащение урана на 20 лет

First News Media08:32 - Сегодня
СМИ: США добиваются от Ирана моратория на обогащение урана на 20 лет

Вашингтон хочет, чтобы Тегеран на 20 лет отказался от обогащения урана.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их словам, США пытаются добиться 20-летнего моратория на обогащение урана в Иране и требуют вывоза всех имеющихся у исламской республики обогащенных ядерных материалов. Американская администрация также настаивает на демонтаже ядерных объектов в Исфахане, Натанзе и Фордо, запрете на подземные работы в рамках ядерной программы и проведении проверок, пишет WSJ.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон и Тегеран обсуждают возможность моратория на обогащение урана в Иране на срок более 10 лет.

Портал Axios 5 мая выступил с утверждением, что Вашингтон и Тегеран близки к подписанию одностраничного меморандума о завершении вооруженного конфликта. По его информации, американская сторона ожидает ответ Ирана на предложения о прекращении конфликта в течение 48 часов. Представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи заявил, что Иран все еще рассматривает предложения США и позднее передаст ответ пакистанской стороне.

Поделиться:
386

Актуально

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидаются дожди

Политика

Азербайджанские военнослужащие демонстрируют профессионализм на учениях ...

Общество

Бакинский метрополитен изменит режим работы в связи с праздничными днями

Общество

В Балакене строят новую канатную дорогу - ВИДЕО

В мире

Пезешкиан назвал условие для начала переговоров об открытии Ормузского пролива

В Иране сообщили, что Пакистан открыл свои порты для Тегерана при блокаде США

Пашинян анонсировал начало избирательной кампании в Армении с 8 мая

Пашинян и большинство министров уйдут в отпуск для предвыборной кампании

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Турция закрыла Босфорский пролив

NYT: Сотрудница американского банка бросила трубку во время телефонного разговора с Папой Римским

США заблокировали экспорт иранской нефти на $4,8 млрд

DPA: Мерц не поедет в Армению

Последние новости

Пезешкиан назвал условие для начала переговоров об открытии Ормузского пролива

Сегодня, 14:13

В Иране сообщили, что Пакистан открыл свои порты для Тегерана при блокаде США

Сегодня, 14:00

Пашинян анонсировал начало избирательной кампании в Армении с 8 мая

Сегодня, 13:42

Почему Азербайджан начал исторический кинопроект со скифов? ARKA раскрыла 1news.az детали новых кинопроектов - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:35

Пашинян и большинство министров уйдут в отпуск для предвыборной кампании

Сегодня, 13:30

Что стало с воспитательницей из Гянджи, оскорблявшей детей в частном саду?

Сегодня, 13:25

Погода на пятницу: В Баку ожидаются дожди

Сегодня, 13:20

CBC Sport признал вину за срыв трансляции матча «Бавария» - «ПСЖ»

Сегодня, 13:15

В Баку задержан мужчина с крупной партией наркотиков

Сегодня, 13:08

В Евлахе автомобиль насмерть сбил 7-летнего ребенка

Сегодня, 12:57

В Париже отметили 103-ю годовщину со дня рождения Общенационального лидера

Сегодня, 12:35

Азербайджанские военнослужащие демонстрируют профессионализм на учениях «EFES-2026»

Сегодня, 12:30

Нармин Керимбекова о принятии себя, бодишейминге и операции, которая изменила всё - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:25

Бакинский метрополитен изменит режим работы в связи с праздничными днями

Сегодня, 12:18

В поселке Сарай произошел взрыв в автомобиле: есть пострадавший

Сегодня, 12:05

В Балакене строят новую канатную дорогу - ВИДЕО

Сегодня, 12:02

Между Азербайджаном и Монголией подписано соглашение о воздушном сообщении - ФОТО

Сегодня, 11:57

В Гяндже семейная ссора переросла в массовую драку с применением топора и ножей - ВИДЕО

Сегодня, 11:52

Добычу песка из русла реки Араз планируют возобновить по новым правилам

Сегодня, 11:40

Как будут ходить поезда по Абшеронской кольцевой линии в нерабочие дни?

Сегодня, 11:37
Все новости
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50