Al-Arabiyya: обсуждается поэтапное открытие Ормузского пролива

США и Иран рассматривают возможность предварительного соглашения, в рамках которого смягчение ограничений на морскую блокаду может быть обменяно на поэтапное открытие пролива.

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, отметив, что по вопросу возобновления работы Ормузского пролива «ведутся интенсивные дипломатические переговоры». Ожидается, что в ближайшие часы может появиться прогресс по ситуации с судами, оказавшимися без движения.

Отмечается, что новость появилась спустя день после того, как премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поблагодарил президента США Дональда Трампа за приостановку операции «Проект свободы».

Также сообщается, что Иран «готов рассматривать вопрос открытия пролива в рамках переговоров о завершении конфликта».

Источник: Azad Iran