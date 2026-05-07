МИД России призвал к эвакуации иностранных дипломатов из Киева

МИД России направил во все аккредитованные дипломатические миссии и представительства международных организаций призыв эвакуировать дипломатов из Киева, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она процитировала ноту, которую разослал российский МИД. Как сообщают российские СМИ, в документе отмечается, что 4 мая Минобороны России пригрозило ударом по Украине «в связи с угрозами … нанести удар по Москве» в День Победы.

Авторы ноты заявили, что к сообщению российского военного ведомства нужно относиться «с максимальной ответственностью». В МИД РФ призвали «обеспечить заблаговременную эвакуацию» иностранных дипломатов из столицы Украины «в связи с неотвратимостью ответного удара» по Киеву и «центрам принятия решений» в случае украинской атаки на 9 мая.

По словам Захаровой, президент Украины Владимир Зеленский угрожал «сорвать День Победы в Москве террористическими актами». В ответ Минобороны РФ в тот же день опубликовало свои угрозы. «Мы не выступаем с позиции агрессии, мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию», - сказала Захарова.

Напомним, что Россия и Украина 4 мая объявили, что собираются временно прекратить огонь, но не согласовали сроки перемирия. Минобороны РФ заявило, что будет «перемирие в честь празднования Дня Победы» на 8-9 мая. Президент Украины Владимир Зеленский объявил «режим тишины» с полуночи 6 мая.

6 мая Зеленский обвинил Россию в нарушении «режима тишины», отметив, что Украина «будет действовать зеркально». «В зависимости от ситуации, ночью и завтра (6 и 7 мая) тоже будем определяться с нашими вполне справедливыми ответами», - заявил украинский лидер вечером в среду.