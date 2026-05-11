Обнародована программа Бизнес-инновационного центра, который будет организован на WUF13

13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку 17-22 мая, представила новый компонент - Бизнес-инновационный центр, созданный в целях продвижения инновационных подходов в сфере обеспечения жильем.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, посредством своей специальной программы центр выдвинет на передний план практические решения, методы реализации и партнерские связи, охватывающие все этапы градостроительного процесса (цепочку создания стоимости). Центр будет содействовать развитию подходов, направленных на преодоление глобального жилищного кризиса, в рамках темы WUF13 - «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения», уделяя основное внимание вопросам инноваций, инвестиций и реализации.

Основными целями Бизнес-инновационного центра являются демонстрация того, как обеспечение жильем реализуется на практике, а также создание платформы для эффективного сотрудничества и координации.

Программа объединит представителей частного сектора и других заинтересованных сторон, занимающихся разработкой инновационных решений в сфере жилищного обеспечения и базовых услуг.

Градостроительная цепочка создания стоимости в действии

На площадке Бизнес-инновационного центра состоятся 15 сессий на тему «Практическое применение градостроительной цепочки создания стоимости».

В ходе этих интерактивных сессий будет продемонстрировано, как устойчивое градостроительство и обеспечение достойным жильем развиваются благодаря реальным проектам и практическому опыту, реализуемым партнерами, компаниями и бизнес-ассоциациями.

Отражая все многообразие частного сектора, Центр объединит широкий круг участников - от крупных компаний до малых и средних предприятий, стартапов и бизнес-ассоциаций, представит новые подходы к вопросам инноваций, технологий градостроительства и вызовов.

Центр также будет способствовать обмену опытом между городами, инвесторами и специалистами, применяющими свои знания на практике, содействуя превращению идей в ориентированные на реализацию подходы и укреплению сотрудничества в сфере градостроительной цепочки создания стоимости.

Поддержка стартап-проектов и новых субъектов

В Бизнес- и инновационном центре также будет представлен специальный стартап-павильон, где недавно созданные компании и молодые предприниматели смогут продемонстрировать свои инновационные разработки.

Цель павильона, в котором примут участие 14 стартап-проектов, отобранных из 10 стран мира, - предоставить площадку для новых участников и выдвинуть на передний план масштабируемые идеи для решения проблем как в сфере жилищного обеспечения, так и градостроительства.