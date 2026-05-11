Джавид Мамедов рассказал о Гяндже и азербайджанском чаепитии в шоу Андрея Малахова - ВИДЕО

Азербайджанский певец Джавид Мамедов стал гостем программы Андрея Малахова «Песни от всей души» на федеральном российском телеканале «Россия 1».

Артист был приглашен в эфир в связи с феноменальным успехом своего хита «Ты моя дунья», который набрал более 100 миллионов просмотров на YouTube, и число просмотров продолжает расти.

Во время программы зрителям был представлен сюжет о родном городе певца - Гянджа. Джавид Мамедов также рассказал о традициях азербайджанского чаепития и пришел в студию не с пустыми руками: в подарок ведущему Андрей Малахов артист привез гянджинскую халву и лимоны.

В эфире певец исполнил свою популярную композицию, ставшую вирусной далеко за пределами Азербайджана.

Напомним, что широкую узнаваемость Джавид Мамедов получил после участия в украинской версии вокального проекта «The Voice» - «Голос країни», где сумел привлечь внимание зрителей своим вокалом и харизмой.