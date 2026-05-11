Пашинян показал кадры с репетиции военного парада в Ереване - ВИДЕО

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видеокадры с репетиции военного парада, который власти планируют провести в Ереване 28 мая в День основания Первой республики, ранее армянский премьер предлагал назвать демонстрацию военной техники страны "отчетом перед гражданами".

"Репетиция военного парада 28 мая", - написал Пашинян в подписи к видео в своем Telegram-канале, хотя ранее он предлагал называть показ военной техники не парадом, а "отчетом перед гражданами".

На кадрах видны артиллерийские установки и дроны. Пашинян специально указал, что беспилотники произведены в Армении.

В Армении 28 мая отмечается День основания Первой республики, просуществовавшей с 1918 по 1920 годы.

Ранее армянский премьер заявил, что власти страны намерены в этот день продемонстрировать приобретенное в основном после 2022 года вооружение, но сделать это с акцентом на мир, чтобы "соседи не восприняли это как демонстрацию агрессивности". По его мнению, показ военной техники целесообразнее называть не парадом, а отчетом перед гражданами.

Ранее Пашинян дал понять, что в ходе демонстрации военной техники будет также показано вооружение, поставленное в Армению из Франции.