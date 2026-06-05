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Житель Лачына заявил, что сожалеет о сказанном турецкому блогеру

First News Media20:40 - 05 / 06 / 2026
Житель Лачына заявил, что сожалеет о сказанном турецкому блогеру

Турецкий блогер Фатих Копаран во время поездки на освобождённые от оккупации территории в прошлом году взял интервью у жителя Лачына Имамгулу Хагвердиева.

Как сообщает Qafqazinfo, в последние дни на YouTube было опубликовано видео, на котором он высказывается о социально-экономической ситуации в районе и проблеме безработицы в негативном ключе.

Пенсионер и таксист Имамгулу Хагвердиев, переселившийся в Лачын в 2023 году, признал, что во время интервью дал эмоциональные и негативные комментарии, поскольку на тот момент его сын был уволен с работы.

Проживающий в Лачыне вместе с женой и сыновьями И. Гахвердиев заявил, что в настоящее время его дети обеспечены работой, и отметил, что сожалеет о сказанных им словах.

Старший сын Имамгулу Хагвердиева — Джанат Хагвердиев — является региональным корреспондентом Baku TV. Другой сын, Фуад Хагвердиев, работает оператором на АЗС SOCAR.

Отмечается, что турецкий блогер посетил освобождённые территории 11–15 сентября прошлого года, получив разрешение через сайт yolumuzqarabaga.az.

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