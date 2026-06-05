Один из погибших в Азовском море азербайджанцев был вторым помощником капитана

Одним из пяти граждан Азербайджана, находившихся на борту судна, затонувшего в Азовском море в ночь на 5 июня, был Мухаммед Ильхам оглу Алиев (1993 г.р.), житель села Ашагы Тала Загатальского района.

Как сообщает Oxu.Az, несколько лет назад он переехал из Загаталы в Россию к отцу и с тех пор работал на судне. Он занимал должность второго помощника капитана.

Мухаммед Алиев был женат, у него остался маленький сын.

Отмечается, что его отец, Ильхам Алиев, уже длительное время проживает в России и занимается мелким предпринимательством.

Напомним, в ночь на 5 июня в Таганрогском заливе Азовского моря были совершены атаки дронов на грузовые суда Natra и Zirkon, в экипажах которых в общей сложности находились 25 граждан Азербайджана. Пятеро из них погибли.