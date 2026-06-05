MEDİA: Эти утверждения являются грубым примером манипуляции и носят дезинформационный характер

Утверждения, опубликованные 5 июня 2026 года на информационных ресурсах middleeasteye.net и haaretz.com о якобы использовании территории Азербайджана в ходе войны Израиля с Ираном, являются грубым примером манипуляции и носят дезинформационный характер, поскольку тиражируются без ссылки на какие-либо факты.

Об этом говорится в заявлении Агентства развития медиа Азербайджанской Республики.

В заявлении отмечается, что указанные утверждения не только вводят в заблуждение международную общественность, но и направлены на подрыв региональной стабильности и межгосударственных отношений, а также на создание напряжённости в регионе.