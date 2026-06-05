Путин не видит смысла во встрече с Зеленским

Президент России Владимир Путин сказал, что не видит смысла во встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом российский лидер заявил во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает Лента.ру.

«Пока не вижу смысла», — ответил российский лидер на соответствующий вопрос модератора заседания.

При этом Путин отметил, что никогда не отказывался от встречи с Зеленским. Но встречаться «из пустого в порожнее перекладывать» он не собирается, так как уже проходил это.