В Баку пассажирка напала на автобус и разбила лобовое стекло - ВИДЕО

Сегодня в Баку произошёл инцидент в общественном транспорте.

Как сообщает Qafqazinfo, случай произошёл в Насиминском районе на улице академика Гасана Алиева.

По предварительной информации, женщина-пассажир остановила автобус маршрута №61 марки Otokar, перегородив ему путь в неположенном месте. В состоянии сильного эмоционального возбуждения она повредила транспортное средство.

Сообщается, что женщина сорвала стеклоочистители, а также разбила лобовое стекло автобуса, нанося удары по транспортному средству.

По факту хулиганских действий информация передана в службу «102» Министерства внутренних дел.