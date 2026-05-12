В Баку на 14 улицах и проспектах наблюдаются пробки - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
- Баку-Сумгайытское шоссе, в направлении станции метро "20 Января";
- улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
- улица Микаила Мушфига, от круга "Бадамдар" в направлении школы-лицея №20;
- 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
- проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
- улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";
- улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
- проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
- проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
- проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Короглу";
- улица Микаила Алиева, от территории возле Нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Короглу" - до круга;
- улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
- проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
- шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Короглу".
