Ялчин Алиев17:50 - Сегодня
Современная международная политика приучила нас к тому, что масштабные геополитические сдвиги далеко не всегда реализуются через громкие заявления лидеров или подписание многостраничных пактов под прицелом сотен телекамер.

Гораздо чаще истинные намерения государств, скрытые течения и контуры будущих союзов или, напротив, назревающих кризисов проявляются в языке символов, жестов и локальных, на первый взгляд, культурных событий. 

Южный Кавказ, проживающий сегодня один из самых обнадеживающих периодов в своей новейшей истории, крайне чувствителен к подобной знаковой системе. Здесь каждое действие, каждый реверанс в какую-либо сторону мгновенно считывается как политический маркер, способный либо укрепить доверие, либо, напротив, вернуть регион в состояние опасной турбулентности. 

Именно с этой призмы следует рассматривать открытие в российском городе Ессентуки, на территории армянской церкви миниатюрной копии памятника «Мы и наши горы», оригинальный монумент которого расположен в азербайджанском Ханкенди. 

Это событие выглядит особенно диссонирующим на фоне тех тектонических изменений, происходящих сегодня в отношениях между Баку и Ереваном, где после десятилетий изнурительного конфликта шаг за шагом выстраиваются контуры прочного и долгосрочного мира. 

Мирная повестка между Азербайджаном и Арменией из сугубо декларативной плоскости уже перешла в практическую: стороны ведут предметные переговоры по делимитации границ, демонстрируют реальное стремление к нормализации отношений, а экономическая сфера начинает наполняться конкретным, осязаемым содержанием. Азербайджан проявил беспрецедентный прагматизм и конструктивную волю, открыв транзит через свою суверенную территорию для доставки грузов в Армению и инициировав поставки нефтепродуктов своему западному соседу, что заложило первые, но крайне важные экономические основы для преодоления исторического отчуждения. Регион медленно, но верно учится жить в условиях новой реальности, ориентированной на взаимную выгоду, логистическую связность и стабильность, которые жизненно необходимы для благополучия обоих народов.

Однако этот позитивный и весьма хрупкий тренд регулярно сталкивается с попытками определенных внешних сил реанимировать призраки прошлого и сыграть на реваншистских настроениях, используя для этого маргинальные спекуляции и неприемлемые исторические нарративы. Воссоздание символов сепаратизма на территории третьих стран является не чем иным, как искусственным затягиванием риторики противостояния, попыткой законсервировать психологию вражды и дать ложные надежды радикальным слоям армянского общества, все еще не смирившимся с исторической данностью. 

Для официального Баку, который вложил огромные ресурсы в установление стабильности и безопасности на Южном Кавказе, подобные провокации категорически неприемлемы, поскольку они прямо бьют по деликатному процессу примирения и пытаются оспорить новые международно-правовые реалии.

Нынешняя ситуация в Ессентуках заставляет вспомнить другой резонансный инцидент, произошедший совсем недавно, когда 9 мая посольство России в Армении пригласило на официальный прием по случаю Дня победы над фашизмом Ашота Даниеляна, позиционирующего себя в качестве «спикера парламента» и «исполняющего обязанности президента» давно ликвидированного сепаратистского образования в Карабахе. В Азербайджане этот шаг диппредставительства РФ был воспринят крайне негативно, вызвав вполне закономерное возмущение, ведь невозможно на высшем государственном уровне декларировать уважение к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана и одновременно с этим приглашать на официальный прием деятелей сепаратистского проекта, который был окончательно и бесповоротно закрыт в сентябре 2023 года.

Дипломатический ответ Баку на подобное пренебрежение правилами игры последовал без лишних пауз и оказался предельно наглядным. Традиционный торжественный прием, организованный посольством Азербайджана в Турции по случаю Дня независимости 28 Мая и Дня Вооруженных сил 26 Июня, вышел далеко за рамки стандартного светского мероприятия, превратившись в прозрачное и весомое политическое послание адресатам в Москве. Среди почетных гостей этого приема присутствовали представители крымских татар, дагестанских тюрков, карачаевцев, балкарцев, черкесов, ногайцев, якутов и других коренных народов Российской Федерации. При этом азербайджанская сторона безупречно выдержала букву международного права: Баку не нарушил ни одного соглашения, не приглашал лидеров непризнанных движений, не создавал искусственных политических платформ или «правительств в изгнании» и не пытался разыгрывать карту псевдогосударственности. Азербайджанская дипломатия наглядно продемонстрировала, что язык намеков, полутонов и символических жестов не является монополией какой-то одной столицы, причем сделала это гораздо тоньше, масштабнее и изящнее.

Произошедшее показало, что инициаторы подобных шагов в России совершенно не просчитывают долгосрочные риски и ту опасность, которую таит в себе игра в символические провокации против суверенных государств. Заигрывая с остатками карабахского сепаратизма, определенные круги в Москве фактически легитимизируют саму логику этнополитических манипуляций, к которой в самом Кремле традиционно относятся с максимальной болезненностью и жесткостью, когда аналогичные тенденции затрагивают внутреннюю безопасность РФ. Баку деликатно, но твердо напомнил партнерам, что Россия представляет собой не монолитную структуру, а сложнейшую многонациональную и многоконфессиональную федерацию, внутри которой проживают десятки народов, обладающих собственной глубокой исторической памятью, уникальной национальной идентичностью и непростым опытом взаимоотношений с федеральным центром. Тюркские общины, народы Северного Кавказа, Поволжья и Сибири — это живая, чувствительная ткань российской внутренней конструкции, к стабильности которой Москва всегда требует от внешнего мира предельно бережного и осторожного отношения. Но после демонстративных реверансов в сторону фантомного «арцаха» пространство для геополитических нравоучений у российской стороны заметно сузилось, ведь невозможно требовать от партнеров святого уважения к своим внутренним границам и уязвимостям, одновременно поощряя сепаратистские настроения на чужой земле.

Азербайджан никогда не оставлял и впредь не оставит без адекватного ответа любые инициативы, направленные на подпитку армянского радикализма, и на появление мини-памятника в Ессентуках также может последовать выверенная, пропорциональная реакция. Вместе с тем, официальный Баку не склонен напрямую обвинять в происходящем высшее руководство России, поскольку между двумя государствами на сегодняшний день выстроены вполне нормальные, конструктивные и прагматичные рабочие отношения. Все возникающие сложные или спорные вопросы планомерно решаются цивилизованным путем через механизмы двусторонних консультаций, прямых переговоров и дипломатических контактов, а в экономическом сотрудничестве наблюдается устойчивая позитивная динамика. На этом благополучном фоне появление подобных двусмысленных инициатив - которое объясняется действиями конкретных проармянских сил, глубоко укоренившихся в российской управленческой элите и, в частности, в структурах МИД РФ - вызывает в Баку понятное недоумение.

Давно не является секретом, что внутри российского дипломатического ведомства на Смоленской площади сформировалась устойчивая, идеологически ангажированная прослойка лоббистов, чьи действия зачастую продиктованы не национальными интересами самой России, а узкогрупповыми симпатиями к армянским радикальным кругам. Эти чиновники, которых в кулуарах экспертного сообщества называют «армянской мафией» в МИДе, раз за разом инициируют или покрывают шаги, которые бередят старые раны армянского общества, искусственно напоминая ему о «героическом» сепаратистском прошлом в Карабахе. Сама по себе эта чиновничья любовь к поддержке чужих сепаратистских очагов имеет глубокие исторические корни, уходящие в конец 1980-х годов, когда вся карабахская авантюра изначально замышлялась, направлялась и подпитывалась при прямом содействии определенных влиятельных кругов в Москве, стремившихся использовать этот конфликт как инструмент контроля и давления на Баку и Ереван.

Сегодняшняя реальность требует решительного отказа от этой отжившей и опасной практики. Внешним игрокам и внутренним лоббистам необходимо перестать жить идеологией многолетнего противостояния и прекратить паразитировать на исторических противоречиях между азербайджанцами и армянами ради сиюминутных политических дивидендов. Страница этого трагического конфликта окончательно перевернута силой закона, справедливости и исторической данности. И чем быстрее деструктивные силы внутри российской элиты осознают этот факт, тем безопаснее будет для долгосрочных интересов их собственной страны. Все круги, которые упорно пытаются разжечь угасший очаг армяно-азербайджанского противостояния, в конечном счете неизбежно останутся не у дел, поскольку их архаичные подходы в корне противоречат объективным законам регионального развития. 

Азербайджан и Армения сегодня связаны необратимой географической необходимостью и  взаимным пониманием того, что мир приносит экономическое процветание, безопасность торговых путей и суверенную независимость от внешнего диктата. Попытки реанимировать сепаратистские символы обречены на провал, так как современные Баку и Ереван уже начали выстраивать систему прямых, прагматичных связей, где нет места интересам третьих сил, привыкших строить свое влияние на чужой крови и искусственно создаваемых кризисах. История Южного Кавказа пишется заново, и те, кто пытается тянуть регион назад в хаос тридцатилетней давности, окажутся на обочине этого процесса, уступив место эпохе экономического реализма и уважения принципов международного права.

 

 

