Тяжёлое ДТП в Баку: столкнулись 3 автомобиля, есть пострадавшие - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Во время дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на улице Гасана Алиева в Наримановском районе Баку столкнулись три автомобиля.

Как сообщает Oxu.Az, происшествие было зафиксировано сегодня около 14:00. Столкнулись автомобили BYD с государственным регистрационным номером 77-UL-354, Lexus - 99-TT-509 и Hyundai - 77-SH-954. В результате ДТП пострадали несколько человек.

По данному факту в Наримановском районном управлении полиции проводится расследование.

16:05

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на улице Гасана Алиева в Наримановском районе столицы.

Об этом в ответ на запрос Oxu.Az сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, на место происшествия были привлечены сотрудники Службы спасения особого риска МЧС.

Спасатели извлекли из автомобиля марки Lexus водителя, зажатого в салоне в результате деформации транспортного средства, и передали его по назначению (бригаде скорой помощи).

15:25

Сегодня в Наримановском районе столицы произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az, в автомобильном тоннеле недалеко от станции метро «Гянджлик» столкнулись легковые автомобили марок Hyundai и Lexus. В результате столкновения транспортным средствам нанесен серьезный ущерб, несколько человек получили травмы.

На место происшествия были привлечены бригады скорой медицинской помощи и спасателей, а также сотрудники полиции.