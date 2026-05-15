Фариз Исмайылзаде: Опыт COP29 показывает эффективность международных форумов Азербайджана

В Баку в рамках мероприятий, приуроченных к 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству, проходит научная конференция, посвященная вопросам устойчивого развития городов, международного сотрудничества и восстановления освобожденных территорий.

Как сообщает 1news.az, выступая на конференции, заместитель председателя комитета по науке и образованию Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, проректор Азербайджанской дипломатической академии по государственным и внешним связям Фариз Исмайылзаде подчеркнул важность проведения подобных международных форумов для страны.

По его словам, участие Азербайджана в организации Всемирного форума по градостроительству является не только признанием его растущей роли в международной повестке, но и значимым дипломатическим достижением.

Он отметил, что подобные мероприятия выходят за рамки обсуждения урбанистики и экологических вопросов и становятся важной частью внешнеполитической стратегии страны, расширяя международные связи и укрепляя партнерства.

«Для Азербайджана принимать Всемирный форум по градостроительству - это огромная честь и большая дипломатическая победа. Ведь это не просто дискуссии о городском планировании, экологии и окружающей среде. В то же время это наши усилия по расширению дипломатических связей Азербайджана, обретению новых друзей и партнеров — аналогично процессу, который мы наблюдали в ходе COP 29. Азербайджан обретает новых союзников и друзей по всему миру, и это приносит нам дипломатические дивиденды. Это помогает нам расширять нашу дипломатическую и внешнеполитическую повестку, информировать международное сообщество об Азербайджане и о наших реалиях. Поэтому мы рассматриваем этот форум не только через призму градостроительства, но и как часть дипломатической деятельности и внешней политики страны».

По его словам, восстановление Карабаха и Восточного Зангезура является не только инфраструктурным проектом, но и важным элементом укрепления мира в регионе.

«Азербайджан освободил свои оккупированные территории, восстановил свою территориальную целостность, и теперь посредством мирного созидания мы строим долгосрочный мир в регионе», — заявил он.

По его словам, ежегодное финансирование этих работ превышает 4 млрд манатов.

Фариз Исмайылзаде подчеркнул, что особое внимание уделяется концепции устойчивого развития, включая создание «умных» городов и экологически чистых зон, а также применение современных технологий и международного опыта.

«Восстановление Карабаха является частью более широкой стратегии построения устойчивого мира на Южном Кавказе и открывает новые возможности для международного сотрудничества».