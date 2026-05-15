Идрис Исаев: Современные города сталкиваются с комплексом взаимосвязанных вызовов

В Баку в рамках мероприятий, посвященных 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству, проходит научная конференция, посвященная вопросам устойчивого развития городов и подготовке человеческого капитала для будущей урбанистики.

Как сообщает 1news.az, выступая на конференции, заместитель министра науки и образования Азербайджанской Республики Идрис Исаев отметил, что современные города сталкиваются с комплексом взаимосвязанных вызовов, включая плотность населения, транспортные нагрузки, экологические и социальные проблемы, а также дефицит инфраструктуры.

По его словам, устойчивое развитие городов сегодня выходит далеко за рамки градостроительства и представляет собой одновременно социальный, экономический, экологический и гуманитарный процесс.

«И учитывая глобальность и значимость этого вопроса, вовсе не случайно, что одной из целей, определенных на саммите по устойчивому развитию, к которому Азербайджан присоединился в 2015 году, является именно 11-я цель, посвященная теме глобальных городов и населенных пунктов», — отметил он.

«Сегодня устойчивое развитие наших городов измеряется не только количеством построенных там зданий или же протяженностью и шириной улиц… а прежде всего качеством жизни людей», — заявил он.

По его словам, современные города одновременно выступают промышленными, образовательными, научными и инновационными центрами, а ключевым ресурсом их развития является человеческий капитал.

Он также отметил, что долгосрочный прогресс общества напрямую связан с уровнем инвестиций в образование, науку и технологии, подчеркнув, что именно этот фактор определяет технологическое и экономическое лидерство стран.