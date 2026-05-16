NYT: США могут готовить операцию по захвату Рауля Кастро

США не исключают проведения операции по захвату одного из лидеров Кубинской революции генерала армии Рауля Кастро. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Ранее американские СМИ сообщили, что США готовятся предъявить 94-летнему Кастро обвинения, которые могут быть связаны с инцидентом 1996 года, когда кубинские ВВС сбили два самолета базирующейся в Майами эмигрантской организации "Братья приходят на помощь".

The New York Times напоминает, что в январе 2026 года Вашингтон использовал федеральные обвинения против президента Венесуэлы Николаса Мадуро как предлог для вторжения и его захвата. Согласно сведениям издания, американские чиновники допускают, что США разыграют на Кубе "венесуэльский сценарий". Окончательное решение о проведении операции на Кубе принято пока не было, отмечает газета. Несколько источников The New York Times полагают, что такой вариант действий не будет одобрен руководством США, но сама угроза возможного захвата Кастро якобы может убедить кубинские власти согласиться пойти Вашингтону на уступки.

В четверг директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф посетил Кубу, где, в частности, провел встречу с Раулем Гильермо Родригесом Кастро, внуком Рауля Кастро. По сведениям источников портала Axios, глава спецслужбы "доставил послание президента [Дональда] Трампа о том, что США готовы к серьезному взаимодействию по вопросам экономики и безопасности, если Куба осуществит фундаментальные изменения".

Источник: ТАСС

