В селе Шукюрбейли еще 18 семьям вручены ключи от новых домов

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в село Шукюрбейли, где состоялась официальная церемония вручения ключей от построенного для них жилья.

В рамках реализации государственной программы по возвращению граждан на освобожденные территории, ключи от новых домов получили еще 18 семей. Мероприятие ознаменовало очередной этап заселения населенного пункта, где для прибывших жителей созданы все необходимые инфраструктурные условия для постоянного проживания. Вручение ключей последовало сразу после прибытия транспортной колонны с переселенцами.

Источник: АЗЕРТАДЖ