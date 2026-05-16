В Вене стартовал финал конкурса «Евровидение 2026» — ПРЯМОЙ ЭФИР
Финальное шоу юбилейного, 70-го конкурса «Евровидение» проходит на арене Wiener Stadthalle.
Именно сегодня, 16 мая, станет известно имя победителя одного из самых обсуждаемых музыкальных событий года.
В финале на сцену выйдут представители 25 стран-участниц, а миллионы зрителей по всему миру следят за шоу в прямом эфире.
Главным фаворитом конкурса считается дуэт из Финляндии, который уверенно лидирует в прогнозах букмекеров.
Напомним, что Азербайджан в этом году представляла певица JIVA с песней «Just Go», однако ей не удалось пройти в финал конкурса.
