Римас Куртинайтис покинул пост главного тренера баскетбольного клуба «Сабах»

Баскетбольный клуб «Сабах» объявил о расторжении контракта с главным тренером Римасом Куртинайтисом по взаимному согласию сторон.

Под руководством литовского специалиста команда завоевала титул чемпиона в последнем сезоне. В официальном заявлении клуба отмечается, что Куртинайтис внес важный вклад в успехи коллектива, благодаря чему команда трижды подряд становилась чемпионом страны и успешно представляла азербайджанский баскетбол на международной арене.

Решение о расставании было принято в связи с желанием тренера полностью сосредоточиться на работе в мужской национальной сборной Литвы по баскетболу. Клуб выразил благодарность специалисту за проделанную работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

