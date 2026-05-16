На территории Азербайджана сохраняются интенсивные осадки, местами выпал град

По состоянию на 18:00 16 мая на территории Азербайджана в большинстве регионов сохраняются осадки.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в отдельных районах дожди носят интенсивный и сильный характер.

Так, осадки, местами с грозами, наблюдаются в Нахчыване, Ордубаде, Джульфе, Дашкесане, Гядабее, Гёйгёле, Гяндже, Нафталане, Агстафе, Исмаиллы, Огузе, Габале, Шамахы, Хызы, Губе, Грызе, Халтане, Гёйчае, Билясуваре, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Астаре, Гобустане и селе Сарабаш (Кахский район). На Шахдаге периодически наблюдается снег.

Сообщается, что в разные часы в ряде районов выпал град: в селе Тезебина Ходжалинского района (10:57–11:05) диаметром 15 мм, в Габале (14:45) - 15–20 мм, в Нахчыване (15:15) - 2–8 мм, в селе Тирджан Исмаиллинского района (15:30–15:45) - 6 мм, а также в селах Гафто, Чандагар, Зарат и Бровдал Исмаиллинского района (16:30–16:45) - до 8 мм.

В настоящее время в некоторых районах наблюдается северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра достигает 19 м/с в Джульфе и 17 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове.