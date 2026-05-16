Церемония открытия WUF13 начнется с поднятия флагов ООН и Азербайджана

13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13), организуемая Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) совместно с правительством Азербайджанской Республики, начнет свою работу 17 мая.

Как сообщили в Операционной компании WUF13 Азербайджан, мероприятие начнется с церемонии поднятия флагов ООН и Азербайджана.

В первый день WUF13 под председательством Азербайджана состоится встреча на уровне министров в рамках Новой программы развития городов. Это заседание, приуроченное к середине 20-летнего периода реализации программы, создаст важную возможность для анализа достигнутых результатов, выявления существующих вызовов и определения дальнейших направлений.

В рамках форума также пройдут различные ассамблеи. Откроется совместная пленарная сессия, после чего состоятся: Ассамблея женщин, Всемирная ассамблея местных и региональных органов власти, Ассамблея сообществ и организаций гражданского общества, Ассамблея детей и молодежи, а также Бизнес-ассамблея.

Среди дополнительных мероприятий форума - Ассамблея "Global Water Operators" Partnerships Alliance" (GWOPA), организованная совместно UN-Habitat, Глобальным альянсом партнерств водных операторов и Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана. Отмечается, что это мероприятие впервые проводится в рамках Всемирного форума городов.

Напомним, WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая под темой "Доступное жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты".

