Церемония открытия WUF13 начнется с поднятия флагов ООН и Азербайджана

13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13), организуемая Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) совместно с правительством Азербайджанской Республики, начнет свою работу 17 мая.

Как сообщили в Операционной компании WUF13 Азербайджан, мероприятие начнется с церемонии поднятия флагов ООН и Азербайджана.

В первый день WUF13 под председательством Азербайджана состоится встреча на уровне министров в рамках Новой программы развития городов. Это заседание, приуроченное к середине 20-летнего периода реализации программы, создаст важную возможность для анализа достигнутых результатов, выявления существующих вызовов и определения дальнейших направлений.

В рамках форума также пройдут различные ассамблеи. Откроется совместная пленарная сессия, после чего состоятся: Ассамблея женщин, Всемирная ассамблея местных и региональных органов власти, Ассамблея сообществ и организаций гражданского общества, Ассамблея детей и молодежи, а также Бизнес-ассамблея.

Среди дополнительных мероприятий форума - Ассамблея "Global Water Operators" Partnerships Alliance" (GWOPA), организованная совместно UN-Habitat, Глобальным альянсом партнерств водных операторов и Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана. Отмечается, что это мероприятие впервые проводится в рамках Всемирного форума городов.

Напомним, WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая под темой "Доступное жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты".

С программой мероприятий 17 мая можно ознакомиться на официальной странице форума WUF13.

Источник: Report

Церемония открытия WUF13 начнется с поднятия флагов ООН и Азербайджана

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25

