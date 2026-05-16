Автомобиль въехал в группу людей на севере Италии, пострадали минимум 10 человек

First News Media23:24 - 16 / 05 / 2026
В итальянском городе Модена (область Эмилия-Романья) легковой автомобиль Citroën C3 въехал в группу людей, в результате чего ранения получили по меньшей мере 10 человек.

Транспортным средством управлял 31-летний мужчина. По информации журналистов, в ходе задержания водитель предпринял попытку скрыться с места происшествия и, предположительно, нанес ножевое ранение человеку, который пытался его остановить.

На данный момент точное число пострадавших продолжает уточняться. Сообщается, что одна из пострадавших женщин получила крайне тяжелые травмы, которые привели к ампутации обеих ног.

