Хаби Алонсо возглавит лондонский «Челси»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо согласовал условия сотрудничества с руководством лондонского «Челси».

По информации RMC Sport, стороны достигли принципиального соглашения о заключении долгосрочного контракта, который будет рассчитан минимум до 2028 года. Отмечается, что испанский специалист планирует принимать активное личное участие в формировании состава команды и контролировать летнюю трансферную кампанию английского клуба.

Последним местом работы Алонсо был мадридский «Реал», который он возглавлял с июня 2025 года по 12 января 2026 года. Под его руководством испанский гранд провел 28 официальных матчей, в которых одержал 20 побед, трижды сыграл вничью и потерпел пять поражений. До этапа карьеры в Мадриде специалист получил широкую известность благодаря успешной работе в немецком «Байере», с которым впервые в истории клуба завоевал титул чемпиона Германии.