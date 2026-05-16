CENTCOM заявил о перенаправлении 78 коммерческих судов с начала блокады Ирана

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что количество коммерческих судов, перенаправленных американскими военными с момента введения морской блокады Ирана, достигло 78.

В официальном заявлении ведомства, опубликованном в социальной сети X, отмечается, что помимо перенаправления судов, еще четыре плавсредства были выведены из строя в целях обеспечения режима ограничений. По данным CENTCOM, военная операция по блокаде морских путей началась 13 апреля текущего года. Представители командования подтвердили намерение продолжать жесткий контроль над движением любого морского транспорта, следующего в порты Ирана или покидающего их.

В свою очередь постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани выступил с резким осуждением данных шагов со стороны Вашингтона. Дипломат подчеркнул, что действия Соединенных Штатов в регионе Персидского залива фактически равнозначны международному пиратству и терроризму.

