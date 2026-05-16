WUF13 представил подробную схему общественного транспорта в период сессии

В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), объединяющей глобальные идеи и городские инновации, будут функционировать транспортные сервисы.

Как сообщили в Операционной компании WUF13 Азербайджан, для участников будут доступны 6 регулярных автобусных маршрутов, связывающих аэропорт с основными транспортными узлами города, работающих круглосуточно. В систему также входят автобусы по маршруту Низаминского района (Нариманов), с остановкой на площадке проведения WUF13.

Кроме того, предусмотрены 9 транспортных пересадочных узлов, соединяющих площадку форума с основными зонами размещения участников, а также информация об услугах доступного такси для участников с ограниченными возможностями передвижения. Подробности представлены в транспортном гиде WUF13.

Сообщается, что автобусы, обслуживающие аэропорт, будут курсировать с интервалом 30 минут в режиме 24/7.

Городские регулярные автобусные маршруты будут работать с 06:00 до 21:00 с интервалом 5–15 минут. Железнодорожное сообщение будет осуществляться с 06:30 до 23:00 с интервалом 15–40 минут. Пригородные поезда в часы пик будут курсировать с интервалом 15–25 минут, в среднем - 20–40 минут, а в непиковое время интервал может увеличиваться до одного часа.

Отмечается, что в часы пик транспорт работает с повышенной частотой, а в непиковые - с увеличенными интервалами. Метрополитен будет функционировать с 06:00 до 00:00 с интервалом 2–4 минуты.

Служба такси Baku Taxi Service будет работать по требованию круглосуточно.

Аккредитованные участники смогут бесплатно пользоваться регулярными автобусами WUF13, в остальных случаях общественный транспорт и такси работают по стандартным тарифам.

Также представлены маршруты автобусных линий аэропорта:

A1 - 28 Мая

A2 - Н. Нариманов

A3 - Измир

A4 - Ших

A5 - Ичеришехер

Кроме того, цифровая транспортная карта WUF13 представляет собой интерактивную навигационную платформу, позволяющую участникам удобно планировать поездки по Баку в режиме реального времени. Через платформу можно получить информацию о маршрутах, транспортных узлах, официальных отелях, точках входа на площадку форума и расписании движения транспорта, а также планировать маршруты между аэропортом, зонами проживания и местом проведения форума.

Источник: Report