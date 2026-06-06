Выход Армении из ОДКБ вряд ли добавит ей безопасности – Совбез РФ

Возможный выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вряд ли добавит безопасности этой стране, считает заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов.

«Организация показала свою эффективность, и на данный момент она является гарантом безопасности на евразийском пространстве. Поэтому вряд ли выход Армении из этой структуры добавит безопасности самой республике», – сказал ТАСС чиновник, комментируя недавнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван примет решение и покинет организацию, когда понадобится.

Напомним, в 2024 году руководство Армении объявило о фактической заморозке участия республики в деятельности ОДКБ. Пашинян заявлял, что Ереван приостановил участие в мероприятиях организации и пересматривает формат взаимодействия в рамках блока. Армянские власти объясняли это недовольством эффективностью механизмов коллективной безопасности. В свою очередь российская сторона, в лице МИД РФ, неоднократно заявляла о своей заинтересованности в восстановлении полноформатного участия Армении в деятельности ОДКБ.