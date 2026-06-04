МИД: Москва выступает за возобновление гуманитарного сотрудничества с Баку

Россия считает необходимым перезапустить в ближайшее время сотрудничество с Азербайджаном в культурно-гуманитарной сфере после образовавшейся паузы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Москва нацелена на последовательное развитие всего комплекса двусторонних связей, это отвечает интересам народов наших стран. Считаем необходимым в ближайшее время перезапустить полноценное сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере после образовавшейся паузы», — заявила Захарова на брифинге, который проходит на полях ПМЭФ-2026.

Источник: РИА Новости.