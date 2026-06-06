Украинцы ударили по базе ВМФ России в Кронштадте и нефтебазе в Краснодаре - ВИДЕО
Минувшей ночью украинские беспилотники ударили по объектам военно-морского флота России в Ленинградской области и нефтебазе в Краснодарском крае.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях.
«Эту войну пора завершать. Но российский руководитель хочет воевать. Поэтому работают украинские санкции за эту агрессию. Прошлой ночью наши дроны преодолели расстояние около 1000 километров до региона Петербурга - до арсеналов ВМФ врага и базы в Кронштадте. Также наши дальнобойные санкции преодолели около 500 километров до Краснодарского края и ударили по нефтебазе», - написал Зеленский. Он отметил, что это результаты совместной работы украинских Вооруженных сил, Службы безопасности и Главного управления разведки.
«России нужно завершать свою войну и прекращать удары по жизни. Любые проявления несправедливости против Украины получат справедливый ответ», - резюмировал Зеленский.
It is time to end this war. But Russia’s ruler wants to keep fighting. That is why Ukrainian sanctions against this aggression are working. Last night, our drones covered a distance of about 1,000 kilometers to the St. Petersburg region – to the enemy navy’s arsenals and a base… pic.twitter.com/IkdN8UE3QD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2026