Украинцы ударили по базе ВМФ России в Кронштадте и нефтебазе в Краснодаре - ВИДЕО

Минувшей ночью украинские беспилотники ударили по объектам военно-морского флота России в Ленинградской области и нефтебазе в Краснодарском крае.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях.

«Эту войну пора завершать. Но российский руководитель хочет воевать. Поэтому работают украинские санкции за эту агрессию. Прошлой ночью наши дроны преодолели расстояние около 1000 километров до региона Петербурга - до арсеналов ВМФ врага и базы в Кронштадте. Также наши дальнобойные санкции преодолели около 500 километров до Краснодарского края и ударили по нефтебазе», - написал Зеленский. Он отметил, что это результаты совместной работы украинских Вооруженных сил, Службы безопасности и Главного управления разведки.

«России нужно завершать свою войну и прекращать удары по жизни. Любые проявления несправедливости против Украины получат справедливый ответ», - резюмировал Зеленский.