В Кяльбаджаре двое военнослужащих сорвались в ущелье, один погиб
В Кяльбаджарском районе на перевале Омар при выполнении служебных обязанностей двое азербайджанских военнослужащих - Раджаб Мансимли и Ильяс Османов сорвались в ущелье из-за гололеда и снежного покрова в регионе, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
В ведомстве отметили, что Османов с различными травмами был эвакуирован в ближайшее медучреждение, его состояние стабильно.
«С прискорбием сообщаем, что в результате инцидента Мансимли Раджаб Мириш оглу получил травмы несовместимые с жизнью», - говорится в сообщении.
Минобороны выразило соболезнования родным погибшего, пожелало выздоровления раненому.
По факту ведется расследование.
Источник: Report
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