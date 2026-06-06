В Кяльбаджаре двое военнослужащих сорвались в ущелье, один погиб

В Кяльбаджарском районе на перевале Омар при выполнении служебных обязанностей двое азербайджанских военнослужащих - Раджаб Мансимли и Ильяс Османов сорвались в ущелье из-за гололеда и снежного покрова в регионе, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что Османов с различными травмами был эвакуирован в ближайшее медучреждение, его состояние стабильно.

«С прискорбием сообщаем, что в результате инцидента Мансимли Раджаб Мириш оглу получил травмы несовместимые с жизнью», - говорится в сообщении.

Минобороны выразило соболезнования родным погибшего, пожелало выздоровления раненому.

По факту ведется расследование.

Источник: Report